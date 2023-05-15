При этом довольно часто по приезде ученикам нужно вернуться к учебе в украинские школы. Алгоритм возвращения учеников в Украину после школ в Европе читайте ниже.

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Как ученикам вернуться к учебе в Украине после заграницы

Многие украинские дети, согласно законодательствам иностранных стран, должны были посещать местные школы. Однако МОН до сих пор не выработало универсальный алгоритм зачисления оценок, полученных нашими учениками в зарубежных учебных заведениях. Все детям должны засчитать эти оценки без проблем, говорят чиновники.

Чтобы подтвердить результаты обучения в Украине нужно получить в зарубежной школе информационную справку. В ней должны быть указаны:

название школы;

период обучения;

класс;

перечень изучаемых предметов (с указанием учебных тем);

результаты оценки;

систему оценивания, которая используется в школе.

Результаты оценки, указанные в справке, школа может отнести в итоговом оценивании. Они также будут являться основанием для перевода ученика в следующий класс.

Если в зарубежной школе ученик не изучал предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, должно пройти соответствующее итоговое оценивание знаний по этим дисциплинам в Украине.

Читайте Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за рубежа и засчитают ли им оценки по всем предметам

Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы