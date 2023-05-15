При цьому доволі часто після приїзду учням треба повернутися до навчання в українські школи. Алгоритм повернення учнів до навчання в Україні після шкіл у Європі читайте нижче.

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Як учням повернутися до навчання в Україні після закордону

Чимало українських дітей, відповідно до законодавств іноземних країн, мали відвідувати місцеві школи. Однак МОН і досі не виробило універсального алгоритму зарахування оцінок, отриманих нашими учнями в закордонних навчальних закладах. Все дітям мали б зарахувати ці оцінки без проблем, кажуть чиновники.

Щоб підтвердити результати навчання в Україні, треба отримати в закордонній школі інформаційну довідку. У ній мають бути вказані:

назва школи;

період навчання;

клас;

перелік предметів, які вивчали (із зазначенням навчальних тем);

результати оцінювання;

систему оцінювання, що використовують у школі.

Результати оцінювання, вказані у довідці, школа може зарахувати у підсумковому оцінюванні. Вони також будуть підставою для переведення учня до наступного класу.

Якщо в закордонній школі учень не вивчав предмети, які передбачені українськими освітніми програмами, має пройти відповідне підсумкове оцінювання знань з цим дисциплін в Україні.

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Як МОН повертатиме українських учнів з-за кордону