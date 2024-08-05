Более 80% школ – обеспечены: в МОН рассказали о ситуации с генераторами

Украина в ожидании нового учебного года, который обещает быть непростым из-за ситуации в энергетике. Минобразования уверяет, что школы продолжают закупать генераторы.

По состоянию на начало августа 2024 года более 80% украинских школ имеют генераторы. Об этом заявили в образовательном ведомстве в ответе на запрос журналистов.

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Генераторы для школ Украины

В Министерстве образования и науки добавляют, что мощность соответствующих генераторов вряд ли позволит использовать технику во время учебного процесса.

Этих генераторов недостаточно для полноценной организации образовательного процесса с использованием всей необходимой техники, однако их может быть достаточно для очных встреч учителей с детьми.

В целом власти планируют вернуть к очному обучению в школах как можно больше детей. Минобразования убеждено, что во время отключений электричества офлайн уроки – это лучший вариант.

Дети будут в одних условиях (во время очного обучения в школах – 24 Канал), а не у себя дома с разным расписанием отключений,

– пишут в ведомстве.

Минобразования отмечает, что школы имеют автономию в том, чтобы гибко организовывать образовательный процесс в зависимости от ситуации. То есть от каждой отдельной школы зависит, каким будет обучение в случае длительных отключений.

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Ранее министр образования Оксен Лисовой отмечал, что государство планирует вернуть на очное обучение около 300 тысяч детей до конца 2024 года. Он также акцентировал на очной форме получения образования.