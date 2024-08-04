Сейчас работники образования должны владеть государственным языком, однако общаться – нет.

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Украинский язык в школах

Сергей Горбачев указал на важность четкого определения в законе, когда общение в учебном заведении должно происходить исключительно на государственном языке.

Когда дети и учителя между собой на переменах общаются на русском, возникает юридический вопрос – в это время происходит образовательный процесс или нет? Я определил бы, что это образовательный процесс. Но тогда возникает вопрос оплаты труда учителей. Перерыв – это рабочее время? Если да, он должен оплачиваться,

– говорит он.

Горбачев акцентировал на необходимости заложить обязанность учителей все время общаться на государственном языке и предусмотреть обязанность детей во время образовательного процесса общаться исключительно на украинском.

Он указывает, что это безумно контраверсионный вопрос, который принесет за собой крики о том, что это нарушение прав. Однако закон есть закон и его нужно будет выполнять. Такое решение, по мнению Горбачева, нужно для сохранения собственной идентичности – а она не всегда рождается от уговоров.

К слову, недавно Государственная служба качества образования сообщила, что школьники меньше начали использовать государственный язык в школах. Среди ученичества наблюдают уменьшение на 8% количества респондентов, которые во время уроков и перерывов общаются между собой только на украинском языке: 41% респондентов – во время перерывов, а половина – во время уроков.