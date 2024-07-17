Об этом указано в результатах исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе в 2023/24 учебном году, которое проводила Государственная служба качества образования.

Смотрите также В каких городах Украины новый учебный год в школах стартует уже в августе

На каких языках общаются ученики в Украине

Показательным является соотношение между языковыми идентичностью и практикой. Часть учеников и учителей, которые считают украинский родным, в быту общаются как на украинском, так и на русском и преимущественно русском языках. В частности, на Востоке: здесь 59% учителей, 38% учеников и 34% родителей, которые назвали родным украинский язык, дома в основном общаются на русском.

Практически половина опрошенных учеников и учениц указали, что пользуются украинским языком во всех сферах жизни. На 5% больше старшеклассников оценивают свой уровень владения языком как свободный.

В то же время наблюдается тенденция к уменьшению использования соискателями образования украинского языка как во время уроков, так и в перерывах между ними,

– заявили в Государственной службе качества образования Украины.

Среди ученичества наблюдают уменьшение на 8% количества респондентов, которые во время уроков и перерывов общаются между собой только на украинском языке: 41% респондентов – во время перерывов, а половина – во время уроков.

Треть старшеклассников отметила, что во время перерывов разговаривает как на украинском языке, так и на русском и преимущественно на русском (в прошлом году этот показатель составлял 21%).

Опановувати перспективний фах за гнучким графіком – це реальність завдяки дистанційному коледжу OPTIMA! Долучайтесь до безплатного вебінару, де можна дізнатись все про вступ і переваги дистанційного навчання. Не пропустіть шанс розпочати успішну кар'єру вже після 9 класу!

Значительны различия в использовании ученичеством украинского языка во время учебных занятий и перерывов по регионам проживания респондентов: на Западе – 74% детей, на Востоке – 17%.

Если в школе дети активнее используют государственный язык, то за ее пределами (в кругу друзей и дома) этот процент снижается: менее, чем 40% учеников/учениц общаются исключительно на украинском, пятая часть – как на украинском, так и на русском языках,

– говорят в Службе.

Факторами, сдерживающих использование государственного языка во всех сферах публичной жизни, дети назвали привычку общаться на негосударственном языке (33%) и язык общения в семье (20%).