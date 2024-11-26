Один из столичных вузов не будет запрещать телеграм для личного общения

Многие высшие учебные заведения в Украине установили запрет на пользование телеграмом для личного общения. Однако Киевский авиационный институт не планирует участвовать в такой инициативе.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление в эфире КИЕВ24 и.о. ректора вуза Ксении Семеновой.

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Будут ли пользоваться телеграмом в Киевском авиационном институте

Семенова сообщила, что в вузе для личного пользования не могут сотрудникам запрещать любые мессенджеры. А вот деловую информацию присылают по рабочей почте.

Объясняем, какие могут быть недостатки телеграма, что это то приложение, который контролируется властями Российской Федерации, которая имеет доступ к информации. В таком университете как Киевский авиационный институт, который очень причастен к различным инженерным разработкам, очень важно особенно чувствительную информацию не пересылать в телеграме и не пользоваться телеграмом для этих целей,

– отметила и.о. ректора.

И добавила, что вуз до сих пор имеет официальный канал в телеграме, ведь немало абитуриентов и их родителей в Украине пользуются телеграмом. При этом она сообщила, что другие каналы коммуникации имеют шансы вытеснить телеграмм, если будет решение на уровне государства.

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Где в Украине запретили телеграм