Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в интервью "Украинским новостям".

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Отдельные ректоры вузов покинут свои должности

Бабак отметил, что нардепы уже приняли необходимые решения, чтобы ректоры не находились на должностях руководителей вузов десятки лет.

Ограничение двумя сроками ректоров заработало с 2014 года, и сейчас как раз происходит смена поколения руководителей университетов. Если вы посмотрите за последние полтора года, то выборы назначаются, ректоры меняются. КПИ – очень яркий пример. И за ближайшие полтора-два года изменятся очень много ректоров,

– отметил народный избранник.

И добавил, что Министерство образования и науки Украины вместе с профильным комитетом обещают сделать все, чтобы обеспечить смену поколений руководителей вузов в Украине.

Бабак также отметил, что учреждениям высшего образования надо проводить полноценные выборы ректора, несмотря на военное положение, если это позволяет ситуация с безопасностью. Ведь это вопрос развития университета.

Не зря придумали две каденции (для ректоров). Вторая каденция нужна только, когда я не успел выполнить что-то, что я пообещал выполнить на первую каденцию. А на третьей каденции я не очень понимаю, что можно еще нового предложить,

– уточнил он.

И добавил, что вряд ли у топ-менеджера, в частности возрастного, появятся новые революционные мысли, как и что сделать.

Это вопрос трансформации, это вопрос продолжения развития университета. Я не хочу переходить на персоналии, но посмотрите на университеты, в которых ректор 30 лет. Сильное развитие?

– убежден нардеп.