Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в інтерв'ю "Українським новинам".

Дивіться також У Раді повідомили, чи скасують бюджетну форму навчання у вишах

Окремі ректори вишів покинуть свої посади

Бабак зазначив, що нардепи вже ухвалили необхідні рішення, аби ректори не перебували на посадах очільників вишів десятки років.

Обмеження двома строками ректорів запрацювало з 2014 року, і зараз якраз відбувається зміна покоління керівників університетів. Якщо ви подивитесь за останні півтора року, то вибори призначаються, ректори змінюються. КПІ – дуже яскравий приклад. І за найближчі півтора-два роки зміняться дуже багато ректорів,

– зазначив народний обранець.

І додав, що Міністерство освіти і науки України разом з профільним комітетом обіцяють зробити все, щоб забезпечити зміну поколінь очільників вишів в Україні.

Бабак також зазначив, що закладам вищої освіти треба проводити повноцінні вибори ректора, попри воєнний стан, якщо це дозволяє безпекова ситуація. Адже це питання розвитку університету.

Не дарма придумали дві каденції (для ректорів). Друга каденція потрібна лише, коли я не встиг виконати щось, що я пообіцяв виконати на першу каденцію. А на третій каденції я не дуже розумію, що можна ще нового запропонувати,

– уточнив він.

І додав, що навряд чи в топменеджера, зокрема вікового, з'являться нові революційні думки, як і що зробити.

Це питання трансформації, це питання продовження розвитку університету. Я не хочу переходити на персоналії, але подивіться на університети, в яких ректор 30 років. Сильний розвиток?

– переконаний нардеп.