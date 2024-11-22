Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв’ю для "Українських новин" поділився своєю думкою щодо цього, пише 24 Канал.

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Думка депутата про зарплати учителям

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що наразі не варто очікувати на підвищення зарплат вчителям. Водночас варто звернути увагу на те, що у бюджеті, запропонованому урядом на 2025 рік, підвищення заробітних плат не передбачені. Тож, журналісти спитали у депутата, як він на це відреагував.

Це трагедія, і, чесно кажучи, для мене це особливо болюча тема. Ми мали на меті підняти заробітну плату для вчителів, і це підвищення мало бути значним. Я розумію, що війна потребує коштів, але нам потрібно шукати можливості для фінансування. Чесно кажучи, я уявляв, якби я був членом Кабінету Міністрів, то не проголосував за цей бюджет. Відверто не проголосував би. Я не розумію, як міністр освіти може дивитися в очі вчителям після таких рішень,

– прокоментував Сергій Бабак.

У бюджеті 2025 року піднято військовий збір на 3,5%, а це зменшує зарплати, зокрема і вчителів, а її ще додатково "з'їсть" інфляція. Компенсаційний механізм на цей випадок не передбачений. Водночас зауважимо, що освітня субвенція залишилась в тому ж обсязі на наступний рік.

Сергія Бабака спитали, чи буде він наголошувати Кабміну на необхідності відмови від "заморозки" мінімальної зарплати.

Це окрема історія, яка стосується всіх. Занадто багато бюджетних видатків залежить від цього критерію. Ми, комітетом, наголосили на необхідності виділити додаткові 23 мільярди освітньої субвенції, адже з 1 жовтня ми мали підняти зарплату вчителям на 10%, але цього досі не відбулося. Ми заклали ці 10%, плюс-мінус 10% споживчої інфляції на наступний рік і 3% компенсації за підняття військового збору. В сумі це якраз 23 мільярди.

Сергій Бабак розказав, що мав розмову з Міністерством фінансів, яке зараз не може надати 23 мільярди на видатки для освіти. Але комітет освіти просить додаткові кошти для підняття зарплати вчителям.

Важливо! Станом на дату виходу матеріалу КМУ таки затвердив нову надбавку для вчителів: 1300 гривень з 1 січня 2025 і 2600 гривень з 1 вересня 2025, що складає 12 мільярдів гривень додаткових видатків на рік.