Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью для "Украинских новостей" поделился своим мнением по этому поводу, пишет 24 Канал.

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Мнение депутата о зарплатах учителям

Ранее министр образования Оксен Лисовой отметил, что пока не стоит ожидать повышения зарплат учителям. В то же время стоит обратить внимание на то, что в бюджете, предложенном правительством на 2025 год, повышение заработных плат не предусмотрены. Поэтому, журналисты спросили у депутата, как он на это отреагировал.

Это трагедия, и, честно говоря, для меня это особенно болезненная тема. Мы имели целью поднять заработную плату для учителей, и это повышение должно было быть значительным. Я понимаю, что война требует средств, но нам нужно искать возможности для финансирования. Честно говоря, я представлял, если бы я был членом Кабинета Министров, то не проголосовал бы за этот бюджет. Откровенно не проголосовал бы. Я не понимаю, как министр образования может смотреть в глаза учителям после таких решений,

– прокомментировал Сергей Бабак.

В бюджете 2025 года поднят военный сбор на 3,5%, а это уменьшает зарплаты, в том числе и учителей, а ее еще дополнительно "съест" инфляция. Компенсационный механизм на этот случай не предусмотрен. В то же время заметим, что образовательная субвенция осталась в том же объеме на следующий год.

Сергея Бабака спросили, будет ли он подчеркивать Кабмину необходимость отказа от "заморозки" минимальной зарплаты.

Это отдельная история, которая касается всех. Слишком много бюджетных расходов зависит от этого критерия. Мы, комитетом, отметили необходимость выделить дополнительные 23 миллиарда образовательной субвенции, ведь с 1 октября мы должны были поднять зарплату учителям на 10%, но этого до сих пор не произошло. Мы заложили эти 10%, плюс-минус 10% потребительской инфляции на следующий год и 3% компенсации за поднятие военного сбора. В сумме это как раз 23 миллиарда.

Сергей Бабак рассказал, что разговаривал с Министерством финансов, которое сейчас не может предоставить 23 миллиарда на расходы для образования. Но комитет образования просит дополнительные средства для поднятия зарплаты учителям.

Важно! По состоянию на дату выхода материала КМУ таки утвердил новую надбавку для учителей: 1300 гривен с 1 января 2025 и 2600 гривен с 1 сентября 2025, что составляет 12 миллиардов гривен дополнительных расходов в год.