В Украине станет больше офицеров образовательной безопасности в школах

Офицеров Службы образовательной безопасности, которые работают в школах Украины, станет больше. С нового учебного года они будут работать уже в 3 тысячах учебных заведений.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева на брифинге, посвященном итогам 2024/25 учебного года, сообщает 24 Канал.

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Офицеров безопасности в школах станет больше

Чиновница уточнила, что сейчас офицеры образовательной безопасности работают в более 1,6 тысячи школ.

Такие офицеры прежде всего должны предотвращать риски безопасности в учебных заведениях. В частности попыткам вербовки подростков российскими спецслужбами.

В следующем 2025/26 учебном году проект, который МОН реализует совместно с Министерством внутренних дел, намерены масштабировать.

Планы на следующий год – до 3 тысяч школ покрыть подобными комплексами безопасности с участием непосредственно и лица, которое физически находится в этом пространстве и отвечает за различные проявления опасности,

– резюмировала Кузьмичева.

Ранее в МОН анонсировали, что в школах будут усиливать безопасность. Это будет происходить в рамках программы "Безопасная школа". В ведомстве рассказывали, что ее реализация предусматривает дежурство полицейских, наличие рамок металлоискателей на входе в учебное заведение и быстрое реагирование на любые инциденты.

В 2024/2025 учебном году максимальное количество школ, которые могли присоединиться к проекту, составляла 2 тысячи. Присоединиться могли те школы, в которых учится более 200 учеников в очной или смешанной форме.