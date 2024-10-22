Оксана Забужко рассекретила название текста Радиодиктанта – 2024

25 октября украинцы и любители украинского языка будут писать вместе Радиодиктант национального единства. К флешмобу можно присоединиться из любой точки мира.

Текст в этом году написала известная украинская писательница Оксана Забужко. Его название – "Магия голоса", рассказала автор в интервью Украинскому радио.

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Как называется текст Радиодиктанта в 2024 году

Забужко намекнула, что ее текст будет подарком к юбилею Украинского Радио, которое в этом году празднует 100 лет. Автор текста добавила, что пыталась придерживаться общих правил и чтобы ее уникальный стиль не деформировался. Поэтому "забужковских предложений" не будет.

Однако написание этого текста оказалось для писательницы трудной задачей.

Интересно! Читать текст Радиодиктанта – 2024 будет писатель, музыкант, экоактивист Павел Вышебаба, который сейчас защищает Украину на фронте.

Когда и где слушать Радиодиктант – 2024

Диктант начнется 25 октября в 11:00 часов. Его будут транслировать на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали:

на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

вживую в эфире телеканала и на сайте Суспильное Культура;

на YouTube-канале Украинского Радио;

на Facebook-страницах Суспильного.

Обратите внимание! Текст Радиодиктанта обнародуют 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.

Оксана Забужко при этом посоветовала украинцам больше читать: "И сегодня, и завтра, и после диктанта – просто читайте".