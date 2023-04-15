Лисовой обратился к украинцам из-за сокращения количества предметов в школе

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой предложил украинцам обсудить вопрос количества предметов, которые изучают в школе. А также сам процесс учебы.

Глава МОН при этом отметил, что есть разные аргументы "за" сокращение количества школьных предметов и "против". Он считает, что этот вопрос требует дискуссии.

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Лисовой обратился к украинцам

Министр подчеркнул, что два года наводнения и год полномасштабной войны повлекли за собой значительную нагрузку на детей. Речь идет о большом количестве предметов, учебе онлайн, дополнительных занятиях.

В 7 – 9 классе дети изучают около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (где-то без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные.

– рассказал глава МОН.

И сообщил, что МОН сейчас будет заниматься не столько вопросом изменения количества предметов в школе, сколько оптимизацией учебных программ. В частности, будут изучать, какую нагрузку получают дети на уроках и на домашнюю обработку и то, в какой форме происходит учеба.

Лесной также отметил, что, согласно образовательному закону, в старшей профильной школе с 2027 года дети смогут выбирать направление, которое они хотят изучать. Это должно изменить подход по мультипредметности на конкретный профиль, который интересен школьнику или школьнице.

При этом министр просит украинцев поделиться своим мнением по этому вопросу и рассказать об опыте посещения их детьми школ за границей.

Наша общая цель – создать для детей возможность получить качественное, полезное и современное образование. Так что давайте общаться, –

акцентировал министр образования и науки.

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