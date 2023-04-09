Оксен Лисовой сделал мощное заявление об украинском языке и русскоязычных

Человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Так поступают люди, которые хотят успеха для своих детей.

Так считает глава Минобразования Оксен Лисовой. Он также признался, что безмерно радуется, когда слышит, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском.

Важно "Простишь – ты умер": Лисовой сделал заявление о формировании исторической памяти у молодежи

Оксен Лисовой сделал мощное заявление об украинском языке

Министр поблагодарил всех тех русскоязычных, которые перешли на украинский. При этом призвал формировать вокруг своих детей украиноязычную среду – мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети.

По его мнению, так поступают люди, желающие успеха для своих детей. Так поступают люди, которые верят в собственную способность привести к успеху свою страну.

Манипуляции вокруг языка – это не что иное, как лицемерие. И мне крайне сложно оставаться по этому поводу равнодушным,

– подчеркнул Лисовой.

Если кто-то, преподавая на украинском, на перерыве переходит на русский, – он или она действительно демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству, добавил глава МОН.

Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители способны перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычность среды?

– убежден министр.

Читайте Это прямое нарушение действующего законодательства, – глава МОН Лисовой о языковом скандале в Ирпене.

Лисовой отреагировал на речевой скандал в университете в Ирпене