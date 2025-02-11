Министра Лисового вызывают в Раду

Министра образования и науки Украины Оксена Лисового вызывают в Верховную Раду. Народные депутаты хотят услышать ответы на несколько образовательных вопросов.

В частности, нардепы хотят пообщаться с чиновником по внедрению Закона "О дошкольном образовании". А также – по зарплатам педагогов, отмечает 24 Канал.

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Почему нардепы вызывают Лисового в Раду

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил в своем телеграме, что одной из причин вызова министра Лисового в парламент на час вопросов к правительству в ближайшую пятницу является неудовлетворительная работа МОН по имплементации Закона "О дошкольном образовании".

Обратите внимание! С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины "О дошкольном образовании". Он должен заложить фундамент для улучшения качества дошкольного образования в Украине. Подробнее об изменениях, которые он предусматривает, читайте здесь.

Также нардепы хотят пообщаться с чиновником и по другим образовательным вопросам. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что предложил заслушать министра относительно ситуации с зарплатами учителей, воспитателей, помощников воспитателей, технических работников.

Народный избранник добавил, что его предложение поддержали 185 нардепов. Этих голосов оказалось достаточно для вызова министра в Раду.