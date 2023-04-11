Накажут ли министра образования Лисового в случае обнаружения в диссертации плагиата
Источник:LIGA.net
Недавно новоназначенного главу Минобразования Оксена Лисового обвинили в плагиате. Он представил свою диссертацию на проверку.
Проверят работу министра в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования. Старшая научная сотрудница Института математики НАН Украины и участник антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Ирина Егорченко рассказала, каким может быть наказание в случае выявления плагиата.
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Накажут ли Лисового в случае обнаружения в диссертации плагиата
По словам Егорченко, название не может наложить никаких санкций. После экспертизы агентство должно передать результаты МОН, которое возглавляет Лисовой. То есть, полагает она, возникает конфликт интересов.
Ученая также отметила, что Лисовой обещал в случае выявления нарушений отказаться от ученой степени, но в Украине нет такой процедуры.
Также она добавила: бывает, что найденное кем-то текстовое совпадение плагиатом не является. Это может быть самоплагиат, когда человек переписывает в диссертации статью, которую он сам написал раньше.
Какие самые распространенные способы скрыть плагиат
Таких способов множество, уточняет Егорченко. От простой замены слов к переводу иностранных источников. Распространена также замена букв из кириллицы на аналогичные латинские, например "i", "о", "a" или "с".
Сюда можно добавить и популярный студенческий метод, когда пробелы, поля и свободные места на странице забивают буквами белого цвета – тогда выходит меньший процент плагиата. Но, к счастью, современные программы уже умеют это видеть,
– говорит ученая.
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Оксена Лисового обвинили в плагиате
- 21 марта Верховная Рада Украины назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
- Оксен Лисовой – воин, научный работник и директор Малой академии наук.
- Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате.
- Речь идет о кандидатской диссертации по философии, которую Лисовой защитил в 2012 году.
- Об истории с плагиатом узнали на фоне положительных отзывов о новоизбранном министре. Впервые это опубликовали на странице "Украинского движения пацифистов". Эта организация известна тем, что выступает за "мирное окончание войны и права каждого человека на отказ от военной службы". Основателем которой является журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба. Его обвиняют в госизмене.
- Член образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа подтвердила то, что в диссертации Лисового есть ошибка. Однако она не столь масштабна, чтобы не назначать автора работы на должность министра, считает Пипа.
- В МАН сообщили, что Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической неблагочестии.
- Новоназначенный глава Минобразования утром 23 марта объявил, что подал свою диссертацию на проверку в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. И заявил, что с нетерпением ждет результатов. При этом добавил, что если в его работе выявят нарушения, откажется от степени кандидата наук.
- Свою диссертацию на проверку подал и глава образовательного Комитета Рады Сергей Бакак.
- В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования заявили, что получили диссертацию.
- Проверят научные работы до 3 месяцев, заявили в НАОКВО.