Накажут ли министра образования Лисового в случае обнаружения в диссертации плагиата

Проверят работу министра в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования. Старшая научная сотрудница Института математики НАН Украины и участник антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Ирина Егорченко рассказала, каким может быть наказание в случае выявления плагиата.

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По словам Егорченко, название не может наложить никаких санкций. После экспертизы агентство должно передать результаты МОН, которое возглавляет Лисовой. То есть, полагает она, возникает конфликт интересов.

Ученая также отметила, что Лисовой обещал в случае выявления нарушений отказаться от ученой степени, но в Украине нет такой процедуры.

Также она добавила: бывает, что найденное кем-то текстовое совпадение плагиатом не является. Это может быть самоплагиат, когда человек переписывает в диссертации статью, которую он сам написал раньше.

Какие самые распространенные способы скрыть плагиат

Таких способов множество, уточняет Егорченко. От простой замены слов к переводу иностранных источников. Распространена также замена букв из кириллицы на аналогичные латинские, например "i", "о", "a" или "с".

Сюда можно добавить и популярный студенческий метод, когда пробелы, поля и свободные места на странице забивают буквами белого цвета – тогда выходит меньший процент плагиата. Но, к счастью, современные программы уже умеют это видеть,

– говорит ученая.

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