"Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования
Источник:Интерфакс-Украина
Глава Минобразования Оксен Лисовой назвал задачи, являющиеся вызовами для украинского образования. Одним из таких он считает возвращение людей, длительно находящихся на временно оккупированных территориях, в украинский мир.
И это, по его мнению, задача как раз для образования. Об этом министр рассказал на конференции "Как обеспечить качество образовательного процесса?" в Киеве 19 апреля.
Важно Глава МОН Лисовой назвал самую большую проблему украинского образования
Лисовой назвал важный вызов для украинского образования
Глава МОН подчеркнул, что сейчас в Украине прогнозируют дефицит в несколько миллионов человек. И эта проблема потребует решения.
Даже при условии, что образование сделает все возможное для того, чтобы вернуть наших людей из-за границы, для того, чтобы вернуть наших людей, длительно пребывающих в оккупации на временно оккупированных территориях, в украинский мир. Это еще один из вызовов. Это вызов именно для образования, больше никто с этим вызовом не справится",
– акцентировал министр.
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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очному обучению.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще одним приоритетом МОН модернизация и трансформация системы профессионального образования.