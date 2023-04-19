"Больше никто не справится": Лисовой назвал серьезный вызов для украинского образования

Глава Минобразования Оксен Лисовой назвал задачи, являющиеся вызовами для украинского образования. Одним из таких он считает возвращение людей, длительно находящихся на временно оккупированных территориях, в украинский мир.

И это, по его мнению, задача как раз для образования. Об этом министр рассказал на конференции "Как обеспечить качество образовательного процесса?" в Киеве 19 апреля.

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Лисовой назвал важный вызов для украинского образования

Глава МОН подчеркнул, что сейчас в Украине прогнозируют дефицит в несколько миллионов человек. И эта проблема потребует решения.

Даже при условии, что образование сделает все возможное для того, чтобы вернуть наших людей из-за границы, для того, чтобы вернуть наших людей, длительно пребывающих в оккупации на временно оккупированных территориях, в украинский мир. Это еще один из вызовов. Это вызов именно для образования, больше никто с этим вызовом не справится",

– акцентировал министр.

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Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования