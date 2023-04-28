"Принципиальная позиция": Лисовой сделал заявление о дерусификации и русскоязычных украинцев

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что его очень радует то, как многие люди сегодня хотят перейти на украинский язык. Хотя это может быть трудно для тех, кто общался на русском с семьей и детьми.

Министр отмечает: эти люди – патриоты, которые здесь родились и живут. Они готовы перейти на украинский, но им сложно преодолеть привычку.

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Лисовой сделал заявление о дерусификации и русскоязычных

Лисовой считает, что нужно создать среду, в которой тот, кто заботится об успешном обучении и успешной карьере своего ребенка, будет поощрять его хорошо знающий украинский язык. И в этом должна помочь именно система образования.

Вопрос языка принципиален, ведь русский использовался как оружие против нас, как инструмент для манипуляций и дальнейшего вторжения и убийств. Сначала шла речь, за ней – культура, дальше – коррупция. Все это инструменты оккупации. И сегодня дерусификация – наша принципиальная позиция,

– подчеркнул министр.

И уточнил, что именно система образования должна быть лидером в этом вопросе. Задача армии – отбросить врага, задачу системы образования – удалить инструменты оккупации.

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