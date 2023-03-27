Вернулся с фронта и ненавидит советское: у пропагандистов "пылает" из-за назначения Лисового
Источник:Александр Аронец
На прошлой неделе Верховная Рада согласовала назначение министром образования и науки Украины воина и ученого Оксена Лисового. Поэтому у российских пропагандистов "пылает".
Они в шоке, что министром в Украине стал воин. Их раздражает даже имя Оксен.
Читайте Директор МАН и доброволец: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом
У пропагандистов "пылает" из-за назначения Лисового
Так, российские пропагандисты шокированы этим назначением.
Один из них, когда рассказывал об "искреннем украинском имени Оксен", перешел "из удивления" на украинский язык. При этом не может понять, что у нас есть такое имя. Все потому, что пропагандисты его не слышали.
Причем они шокированы тем, что Лисовой был на фронте и ненавидит все советское. Также говорят, что наш министр образования "радуется тому, что россиян убивают" (на войне).
В то же время украинцы считают, что это – "лучшая похвала" для министра.
Что известно об имени Оксен
Авксентий – мужское имя, бытует в украинском народе.
Народные формы – Оксентий, Оксент, Окссен, Оксент, Аксентий, Оксент, Оксант. Часто его рассматривают как форму имени Оксентий.
К украинскому языку заимствовано через посредство старославянского из греческого. Имя происходит от глагола на греческом, что означает "увеличиваю, выращиваю, превозношу".
Это имя запечатлели в литературе также известные писатели. В частности: Оксен Ивасюта является персонажем романа Анатолия Димарова "И будут люди" и сегодня популярного одноименного сериала. Также Оксен Гамалия – персонаж романа Григория Тютюнника "Вир".
Источник: Википедия
К теме "Реанимация" украинского образования после Шкарлета: какие вызовы стоят перед Лисовым
Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой является ученым и директор Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен пошел как доброволец защищать наше государство от русских окупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовало отца". Был в ссылке Василий Лисовой 11 лет.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, посол Украины в США Оксана Макарова, нардепы, преподаватели и многие другие.