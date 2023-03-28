В Минобразования стартовала ротация замминистра
Источник:osvita.ua
Правительство согласовало увольнение двоих и назначение одного заместителя главы Минобразования Украины. Соответствующие решения были приняты во время заседания Кабмина 28 марта.
Так, правительство уволило с вышеупомянутой должности Александра Костюченко. Также Алексея Шкуратова, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.
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В Минобразования – ротация заместителей руководителя
Также Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
До этого он возглавлял директорат цифровой трансформации министерства. А еще раньше – работал в должности советника в Минцифре, а также занимал должность внештатного менеджера проекта "Всеукраинская школа онлайн".
Кроме того, Завгородний принимал участие в консультационном комитете по развитию сферы искусственного интеллекта при Минцифре.
К слову, сейчас в МОН работают пять заместителей министра. Андрей Витренко, Вера Рогова и Светлана Даниленко представляют предварительный руководящий состав МОН.
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Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой – ученый и воин. До работы в МОН работал директором Малой академии наук (МАН).
- Его отец – Василий Лисовой – был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен ушел как доброволец на фронт.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. Зато у россиян произошла истерика из-за того, что МОН возглавил воин.