В Минобразования стартовала ротация замминистра

Правительство согласовало увольнение двоих и назначение одного заместителя главы Минобразования Украины. Соответствующие решения были приняты во время заседания Кабмина 28 марта.

Так, правительство уволило с вышеупомянутой должности Александра Костюченко. Также Алексея Шкуратова, отвечавший в МОН за европейскую интеграцию.

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В Минобразования – ротация заместителей руководителя

Также Кабмин назначил Дмитрия Завгороднего на должность заместителя главы МОН по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

До этого он возглавлял директорат цифровой трансформации министерства. А еще раньше – работал в должности советника в Минцифре, а также занимал должность внештатного менеджера проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Кроме того, Завгородний принимал участие в консультационном комитете по развитию сферы искусственного интеллекта при Минцифре.

К слову, сейчас в МОН работают пять заместителей министра. Андрей Витренко, Вера Рогова и Светлана Даниленко представляют предварительный руководящий состав МОН.

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