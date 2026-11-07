Не "оладьи" и не "блинчики": как правильно называть любимые завтраки

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Сегодня обратим внимание на ошибки в названиях любимых завтраков – "блинчиков" и "оладий", со ссылкой на "Горох".

Не "оладьи" и не "блинчики" – как на украинском языке называются эти блюда?

У каждой хозяйки свой рецепт: кто-то добавляет в тесто кефир, кто-то – молоко, а кто-то заворачивает в тонкие пластинки жареного теста творожную начинку. Но даже привычные блюда мы иногда называем не совсем правильно. В украинском языке есть собственные названия для каждого из них, и за некоторыми из них скрываются интересные истории.

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Не "оладьи" – а "оладки".

Оладки – небольшие, обычно пышные и толстушки изделия из жидкого теста, которые жарят на сковороде. Их готовят на молоке, кефире, простокваше, добавляют яблоки, тыкву или другие ингредиенты.

Слово "оладка" имеет древнегреческие корни. Оно происходит от греческого ἐλάδιον, связанного со словом ἔλαιον – "масло". Поэтому украинское название имеет древнюю историю, а польские слова oładka и ołatka заимствованы из украинского.

Еще одна версия происхождения названия – народная этимология : "оладки – потому что размером с ладонь". Поэтому среди народных названий можно встретить "ладки" или "ладики". А еще – "присканцы" и "припиканцы".

А вот "оладьи" – это русское название блюда.

Оладки – это пышные жареные лепешки / Magnifik

Не "блинчики", – а млинці.

Млинці – тонкие плоские изделия из жидкого теста, которые выпекают на сковороде. Их едят с медом, вареньем, сметаной или используют для приготовления блюд с начинкой.

Название происходит от праславянского слова *mlinъ, что означало "лепешка из молотой муки". Оно связано с глаголом *melti – "молоть". То есть в самом названии сохранилось упоминание о том, как зерно превращалось в муку, из которой готовили блюдо.

"Оладки" и "млинці" имеют общую основу – муку, но отличаются способом приготовления, внешним видом и назначением. Однако они прекрасно подходят к завтраку как с сладкими, так и с солеными добавками.

Рецепт одесских налистников: смотрите видео

А что насчет "налистников"?

В украинском языке есть еще одно название – налисники. Так называют тонкие блины, в которые заворачивают начинку – чаще всего творог, мясо, грибы или мак. Их могут подавать со сметаной или запекать в духовке.

Происхождение этого названия имеет несколько объяснений. По одной из версий, слово "налисник" образовалось от предлога "на" и древнего слова "лиса", что означало деревянную решетку. На таких решетках когда-то выпекали мучные изделия над жаром в печи.

Другая гипотеза связывает название со словом "лист": предполагают, что на его формирование повлияла выпечка лепешек на листьях растений. Так пекли и хлеб в печи – на капустных листьях.

Как объясняет разницу Евгений Клопотенко: смотрите видео

Итак, запомним: пышные – оладки, тонкие – млинці, а с начинкой – налисники. И никаких "блинчиков" или "оладьев" в меню украинского завтрака не нужно.