Гончар получил ряд наград и премий от советов, однако никогда не соглашался писать хвалебные произведения о представителях советской власти. Из-за этого ему даже угрожали. Роман об Украинской повстанческой армии писать на заказ тоже отказался, потому что неправду писать не хотел, а правду бы не позволили, пишет НУШ.

Факты из биографии и актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, нашем народе и языке читайте в материале.

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Факты из биографии Олеся Гончара

Олесь Гончар родился 3 апреля 1918 года в Днепропетровской области.

Учеба на филологическом факультете Харьковского государственного университета.

Во время Второй мировой войны ушел на фронт добровольцем.

В 1959 – 1971 годах – председатель правления Союза писателей Украины.

С 1973 года – председатель Украинского республиканского комитета по защите мира, член Всемирного Совета Мира, академик Малой академии наук Украины.

Международный биографический центр в Кембридже признал Гончара "всемирным интеллектуалом 1992 – 1993 годов".

Умер Олесь Гончар 14 июля 1995 года.

В своих произведениях прозаик поднимал темы человеческого бытия. В центре повестей и романов Гончара – простой и честный человек-работник.

Актуальные цитаты Олеся Гончара об Украине, языке и народе

О человеческих ценностях

Дорожіть миттю, секундою! Живіть так, щоб встигли зоставити слід після себе путящий. Живе не той, хто чадить. Живе – хто іскрить!

Найбільша перемога – це та, яку здобуваєш на самим собою.

Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!..

Сила розвіється, а правда ніколи!

Руйнуємо тим, що осторонь стоїмо… Руйнуємо своєю байдужістю.

Об отношении к Украине

Україно, твій день гряде!

Не система винна, що в нас багато кретинів. І хто певен, що при іншій системі їх було б менше?

Сама історія запитає кожного з нас у цей день: хто ти? Чи справді вичавив із себе тоталітарного раба, чи здатен відстояти себе як людину, відстояти завтрашній день своєї згорьованої, прекрасної України?

За трагізмом долі ми народ унікальний. Найбільші генії нації – Шевченко, Гоголь, Сковорода – усе життя були безпритульними. Шевченків "Заповіт" написано в Переяславі в домі Козачковського, Гоголь помер у чужому домі, так само бездомним пішов із життя і Сковорода…

Дякую Богові, що дав мені народитися українцем.

Росію погубить ненависть, яку вона розпалює в собі, – ненависть до України…

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О важности родного языка