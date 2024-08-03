Украинские школьники отстают от учебной программы на 2,5 года из-за онлайн-образования, –Лисовой

Из-за пандемии COVID-19 и войны украинские школьники были вынуждены перейти на формат онлайн-обучения. Впрочем, у такого обучения есть серьезные последствия.

Согласно международному исследованию PISA, ученики отстают от образовательных программ на 1,5 – 2,5 года. Кроме академических потерь, дистанционное обучение привело к значительным психоэмоциональным проблемам и ухудшению здоровья детей из-за отсутствия физической активности.

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Какие последствия онлайн-обучения в Украине

Во время брифинга в Николаеве министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что длительное онлайн-обучение в Украине не прошло бесследно для украинских школьников.

Сегодня мы оцениваем образовательные потери по всем образовательным исследованиям. В частности, является авторитетным международное исследование PISA, которое проводится Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию. Исследование констатирует академические потери на уровне 1,5 – 2,5 лет отставания от образовательных программ,

– заявил министр.

Он также добавил, что в украинском образовании наблюдаются не только академические потери. По словам министра, из-за дистанционного обучения есть значительные психоэмоциональные потери среди школьников.

"Мы имеем сегодня так же явление потерь в психоэмоциональном, психосоциальном развитии. А это то, что, собственно, обеспечивает успех молодого человека, жизни. Мы имеем потери даже в вопросе здоровья. Дети, которые длительное время находятся в онлайн-образовании, не имеют соответствующей роковой активности", – отметил Лисовой.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что готовятся решения, чтобы украинские школьники имели возможность учиться "нормально", а не онлайн. Президент также добавил, что обучение будет нормальное настолько, насколько это возможно в условиях войны.