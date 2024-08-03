Об этом в обращении 1 августа заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что будет нормальная школьная жизнь настолько, насколько это возможно в условиях войны, передает 24 Канал.
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Школа офлайн
Глава государства заявил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, а также дополнительные решения.
Чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно,
– подчеркнул Зеленский.
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