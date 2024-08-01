Кроме этого, Зеленский отметил подготовку новых решений, чтобы больше детей с 1 сентября вернулись к офлайн обучению. Украинский гарант вспомнил и о международной политике.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что в этот день провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем по восстановлению.

Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, которые способны обеспечивать полную реализацию государственных задач. На правительственном уровне готовятся кадровые решения,

– сказал президент.

Кроме этого, готовятся дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – "чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас возможно".

Также Зеленский рассказал, что в августе готовятся новые соглашения и договоренности с партнерами. В частности, уже 2 августа начнутся переговоры с еще одной европейской страной по безопасности соглашений. Готовятся визиты лидеров в Украину.

"Чрезвычайно важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы. Конечно, ключевая задача – обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины", – указал украинский лидер.

Президент поблагодарил всех в мире, кто нам помогает, и конечно украинских воинов. Это касается всех солдат, сержантов, офицеров на передовой. Зеленский отметил, что преданность Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничников, ГУР, Службы безопасности Украины и всех других элементов нашей защиты – это сила всего нашего государства.