Окрім цього, Зеленський наголосив на підготовці нових рішень, аби більше дітей з 1 вересня повернулися до офлайн навчання. Український гарант згадав й про міжнародну політику.

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що цього дня провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо відновлення.

Це стосується і добудови обʼєктів, і ключових пріоритетів відновлення, і також людей, які здатні забезпечувати повну реалізацію державних завдань.На урядовому рівні готуються кадрові рішення,

– сказав президент.

Окрім цього, готуються додаткові рішення, щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – "щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз можливо".

Також Зеленський розповів, що у серпні готуються нові угоди і домовленості з партнерами. Зокрема, вже 2 серпня почнуться перемовини з іще однією європейською країною щодо безпекових угод. Готуються візити лідерів в Україну.

"Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України", – вказав український лідер.

Президент подякував усім у світі, хто нам допомагає, і звісно українським воїнам. Це стосується всіх солдатів, сержантів, офіцерів на передовій. Зеленський зазначив, що відданість Збройних Сил, Національної гвардії, Національної поліції, прикордонників, ГУР, Служби безпеки України та всіх інших елементів нашого захисту – це сила всієї нашої держави.