Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 4 мая

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслировать 6-7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, Алгебра, Геометрия, английский язык, история Украины, география, Физика, Биология, Химия.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

История Украины;

Зарядка;

Алгебра;

География;

Зарядка.

Вторник

Украинский язык;

Геометрия;

Зарядка;

Биология;

Физика;

История Украины.

Среда

Английский язык;

Алгебра;

Зарядка;

Химия;

География;

Зарядка;

История Украины.

Четверг

Украинский язык;

Геометрия;

Зарядка;

Всемирная история;

Физика;

Зарядка.

Пятница

Химия;

Английский язык;

Зарядка;

Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.