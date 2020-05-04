Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 4 мая
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.
В течение недели будут транслировать 6-7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, Алгебра, Геометрия, английский язык, история Украины, география, Физика, Биология, Химия.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Английский язык;
- История Украины;
- Зарядка;
- Алгебра;
- География;
- Зарядка.
Вторник
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Биология;
- Физика;
- История Украины.
Среда
- Английский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Химия;
- География;
- Зарядка;
- История Украины.
Четверг
- Украинский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Всемирная история;
- Физика;
- Зарядка.
Пятница
- Химия;
- Английский язык;
- Зарядка;
- Биология.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: история Украины
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: алгебра
Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: география
Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.