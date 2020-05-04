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Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео занятий за 4 мая

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Уроки онлайн 8 класс 4 мая 2020 – онлайн уроки, Украина
Онлайн-уроки для 8 класса

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса за 4 мая. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

В течение недели будут транслировать 6-7 занятий в день. Предметы, которые будут преподаваться: украинский язык, Алгебра, Геометрия, английский язык, история Украины, география, Физика, Биология, Химия.

Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Английский язык;
  • История Украины;
  • Зарядка;
  • Алгебра;
  • География;
  • Зарядка.

Вторник

  • Украинский язык;
  • Геометрия;
  • Зарядка;
  • Биология;
  • Физика;
  • История Украины.

Среда

  • Английский язык;
  • Алгебра;
  • Зарядка;
  • Химия;
  • География;
  • Зарядка;
  • История Украины.

Четверг

  • Украинский язык;
  • Геометрия;
  • Зарядка;
  • Всемирная история;
  • Физика;
  • Зарядка.

Пятница

  • Химия;
  • Английский язык;
  • Зарядка;
  • Биология.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: алгебра

Смотрите онлайн-уроки для 8 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 8 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Школа Учеба
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