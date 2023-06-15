Определили вуз-лидер среди ЗВО сектора безопасности и обороны Украины
Источник:ГСЧС Украины
Национальный университет гражданской защиты стал лидером среди вузов сектора безопасности и обороны Украины. Лучшим в своей сфере вуз определили в соответствии с академическим рейтингом "Топ-200 Украина 2023".
Результаты рейтинга обнародовали на днях. Какие показатели при определении лучших ЗВО учитывали и какие вузы лидируют в общем рейтинге, читайте дальше.
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Определили вуз-лидер среди ЗВО сектора безопасности и обороны
Те, кто составлял рейтинг, учитывали 10 показателей оценки деятельности вузов. Самые важные из них – академическая, научно-издательская и международная деятельность.
Согласно данным рейтинга, именно Национальный университет гражданской защиты Украины в этом году стал первым среди ЗВО сектора безопасности и обороны Украины.
Несмотря на сложные военные условия труда, университет смог не только сохранить свой научный потенциал, но и продолжить обучение курсантов по полной программе.
– говорят в ГСЧС.
Детальнее с результатами рейтинга можно ознакомиться здесь.
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Какие вузы являются лидерами рейтинга
- "Золото" академического рейтинга "Топ-200 Украина 2023" получил Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
- Второе место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
- На третьей позиции закрепился Харьковский национальный университет имени Каразина.