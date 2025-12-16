Какого цвета мандаринки: "оранжевого", "помаранчевого" или все же "жовтогарячого"

Мы все знаем названия цветов. Но, оказывается, для обозначения одного цвета их может быть несколько, некоторые – заимствованные, а некоторые – исконные.

Почему в украинском языке есть три обозначения цвета для мандарина и их происхождение, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Так какого цвета мандаринки?

Декабрь пахнет мандаринками, которые уже стали символом зимы и новогодне-рождественских праздников. Есть множество сообщений и рекомендаций как выбрать фрукты и в чем особенность сортов. Но какого же цвета эти фрукты в украинском языке?

Мандаринки на украинском можно назвать "оранжевими", "помаранчевими" или "жовтогарячими" – все эти слова являются синонимами, представлены в украинских словарях с пометкой – "то же что и...", но имеют разное происхождение. Наиболее исконно украинским является "жовтогарячий", тогда как "оранжевий" и "помаранчевий" пришли из других языков. Все три слова обозначают один и тот же спектр цвета – теплый оттенок между желтым и красным.

Оранжевий – заимствовано из французского (orange), связано с апельсином.

– заимствовано из французского (orange), связано с апельсином. Помаранчевий – тоже иноязычное, но ближе к славянской традиции, потому что происходит от "помаранча" (староукраинское название апельсина).

– тоже иноязычное, но ближе к славянской традиции, потому что происходит от "помаранча" (староукраинское название апельсина). Жовтогарячий – исконно украинское слово, образованное от "желтый" + "горячий". Оно передает оттенок между желтым и красным, будто заходящее солнце,.

Интересно! Оранжевый цвет ассоциируется с теплом, жизнерадостностью, энергией, праздничностью. Это цвет радости, солнца и огня. Психологически, он стимулирует активность, поднимает настроение, добавляет ощущение уюта.

Почему фрукт называется "мандарин"?

Такое уже привычное слово "мандарин" имеет два значения:

В значении "чиновник в Китае" оно происходит от португальского mandar – "приказывать", потому что так называли высоких чиновников. В значении "фрукт" – пришло из французского mandarine, которое закрепилось за цитрусовым деревом и его плодом.

Существуют гипотезы, что название закрепилось из-за ассоциации с желтым (привилегированным) цветом одежды китайских государственных служащих – мандаринов или от более редкого сорта китайского апельсина. Название появилось в XVI – XVII веке, потому что эти фрукты, в то время привозили, только из Китая. В испанском и английском языках до сих пор существует название – апельсин мандаринский.

Так название плода сочетает экзотику Востока и европейскую традицию, а сам фрукт стал символом праздника и тепла – их цвет будто приносит солнце в холодное время года.

Мандаринки – "оранжеві", "помаранчеві" или "жовтогарячі" – всегда остаются символом радости. Их цвет – в украинском языке – символ солнца и огня, а название – путешествие слова от китайских чиновников до французских садов. Говорите на украинском!