Когда закончатся осенние каникулы в школах Киева
Учащиеся в Киеве сейчас находятся на осенних каникулах. Этот отдых продлится неделю.
Осенние каникулы в школах украинской столицы начались 23 октября. Когда закончатся, расскажет Образование 24.
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Когда закончатся осенние каникулы в школах Киева 2023
Так, в столице решили, что осенние каникулы в школах продлятся до 29 октября 2023 года. 30 октября учащиеся уже вернутся на обучение.
Отметим, что этот учебный год в Киеве продлится до 28 июня 2024 года.
Последние звонки будут раздаваться в школах столицы 31 мая 2024 года.
Какая структура учебного года в школах Киева
Первый семестр этого учебного года в школах украинской столицы стартовал 1 сентября и завершится 22 декабря 2023 года.
Второй семестр начнется 8 января и продлится до 31 мая 2024 года.
Формат работы каждая школа определяет самостоятельно.Подробно о датах и продолжительности осенних каникул в разных регионах Украины читайте здесь: "Осенние каникулы стартовали в большинстве школ: кто отдыхает две недели, а кто ждет зимы".