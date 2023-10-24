Учащиеся в Киеве сейчас находятся на осенних каникулах. Этот отдых продлится неделю.

Осенние каникулы в школах украинской столицы начались 23 октября. Когда закончатся, расскажет Образование 24.

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Когда закончатся осенние каникулы в школах Киева 2023

Так, в столице решили, что осенние каникулы в школах продлятся до 29 октября 2023 года. 30 октября учащиеся уже вернутся на обучение.

Отметим, что этот учебный год в Киеве продлится до 28 июня 2024 года.

Последние звонки будут раздаваться в школах столицы 31 мая 2024 года.

Какая структура учебного года в школах Киева

Первый семестр этого учебного года в школах украинской столицы стартовал 1 сентября и завершится 22 декабря 2023 года.

Второй семестр начнется 8 января и продлится до 31 мая 2024 года.

Формат работы каждая школа определяет самостоятельно.

Подробно о датах и продолжительности осенних каникул в разных регионах Украины читайте здесь: