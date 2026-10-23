В Луцке изменили даты осенних каникул в школах

Об этом сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский в фейсбуке.

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Когда начнутся осенние каникулы в школах Луцка

Чиновник сообщил, что осенние каникулы в школах города уже начались. Это решение было согласовано с руководителями учебных заведений и педагогическими коллективами.

Так, осенние каникулы для школьников начались 22 октября. Ученики вернутся к занятиям в понедельник, 2 ноября. Они будут отдыхать 11 дней.

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Разумовский уточнил, что даты осенних каникул учеников решили изменить с учетом ситуации с безопасностью и многочисленных обращений родителей.

Чиновник также сообщил, что детские сады в это время будут работать в обычном режиме.

Кроме того, в городе дополнительно проверят состояние укрытий в дошкольном учебном заведении № 40 и музыкальной школе № 3.

Напомним, что осенние каникулы в школах Луцка ранее планировались на период с 26 по 30 октября.

Интересно! Когда осенние каникулы в школах в разных городах нашей страны в 2026 году.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году