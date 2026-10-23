В Луцке изменили даты осенних каникул в школах

Осенние каникулы 2026 года / Shutterstock
В Луцке решили изменить даты осенних каникул в школах. В общине отправили учеников на каникулы раньше, чем планировалось.
Об этом сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский в фейсбуке.
Когда начнутся осенние каникулы в школах Луцка
Чиновник сообщил, что осенние каникулы в школах города уже начались. Это решение было согласовано с руководителями учебных заведений и педагогическими коллективами.
Так, осенние каникулы для школьников начались 22 октября. Ученики вернутся к занятиям в понедельник, 2 ноября. Они будут отдыхать 11 дней.
Разумовский уточнил, что даты осенних каникул учеников решили изменить с учетом ситуации с безопасностью и многочисленных обращений родителей.
Чиновник также сообщил, что детские сады в это время будут работать в обычном режиме.
Кроме того, в городе дополнительно проверят состояние укрытий в дошкольном учебном заведении № 40 и музыкальной школе № 3.
Напомним, что осенние каникулы в школах Луцка ранее планировались на период с 26 по 30 октября.
Интересно! Когда осенние каникулы в школах в разных городах нашей страны в 2026 году.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведение праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.
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