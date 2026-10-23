У Луцьку змінили дати осінніх канікул у школах

Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський у фейсбуці.

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Коли осінні канікули у школах Луцька

Чиновник повідомив, що осінні канікули у школах міста вже стартували. Це рішення узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.

Так, осінні канікули для школярів розпочалися 22 жовтня. Повернуться учні на навчання у понеділок, 2 листопада. Відпочиватимуть при цьому 11 днів.

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Разумовський уточнив, що дати осіннього відпочинку учнів вирішили змінити з огляду на безпекову ситуацію та численні звернення батьків.

Чиновник також повідомив, що дитсадки у цей час працюватимуть у звичному режимі.

Також у місті додатково перевірять стан укриттів у закладі дошкільної освіти №40 та музичній школі №3.

Нагадаємо, що осінні канікули у школах Луцька раніше планували на період з 26 до 30 жовтня.

Цікаво! Коли осінні канікули у школах різних міст нашої держави у 2026 році.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році