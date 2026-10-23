У Луцьку змінили дати осінніх канікул у школах

Осінні канікули 2026 / Shutterstock
У Луцьку вирішили змінити дати осінніх канікул у школах. У громаді відправили учнів відпочивати раніше, ніж планували.
Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський у фейсбуці.
Коли осінні канікули у школах Луцька
Чиновник повідомив, що осінні канікули у школах міста вже стартували. Це рішення узгодили з керівниками закладів освіти та педагогічними колективами.
Так, осінні канікули для школярів розпочалися 22 жовтня. Повернуться учні на навчання у понеділок, 2 листопада. Відпочиватимуть при цьому 11 днів.
Разумовський уточнив, що дати осіннього відпочинку учнів вирішили змінити з огляду на безпекову ситуацію та численні звернення батьків.
Чиновник також повідомив, що дитсадки у цей час працюватимуть у звичному режимі.
Також у місті додатково перевірять стан укриттів у закладі дошкільної освіти №40 та музичній школі №3.
Нагадаємо, що осінні канікули у школах Луцька раніше планували на період з 26 до 30 жовтня.
Цікаво! Коли осінні канікули у школах різних міст нашої держави у 2026 році.
Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році
- Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
- Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.
Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.
У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.
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