Когда ученики в Хмельницком уйдут на осенние каникулы

Вскоре в школах Украины начнутся осенние каникулы. Однако этой осенью не все ученики будут отдыхать от учебы.

Есть общины, которые перенесли осенние каникулы на зиму. Заместитель директора департамента образования и науки Хмельницкого городского совета Ирина Петричко при этом рассказала ZAXID.NET о датах осенних каникул школьников в городе.

Когда начнутся осенние каникулы в школах Хмельницкого

В этом году осенние каникулы в школах Хмельницкого продлятся с 26 по 30 октября.

Чиновница отмечает, что все школьники городских муниципальных учебных заведений будут отдыхать в одни и те же даты. В то же время в департаменте пока нет информации о графике каникул в частных школах.

Отметим, что обычно осенние каникулы в школах проходят в последнюю неделю октября, зимние – в конце декабря, а весенние – в конце марта.

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Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году