Будете удивлены: какие украинские слова начинаются на букву "и"
Многие украинцы считают, что в украинском языке нет слов, которые начинаются на букву "и". Однако это заблуждение.
Такие слова в нашем языке есть. Их "легализовали", в частности, после новаций в украинском правописании в 2019 году.
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Какие украинские слова начинаются на букву "и"
Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" напомнил, какие слова начинаются на букву "и" (укр.).
Ранее, по словам языковеда, существовало известное правило: слов на букву "и" не бывает. Его знали даже первоклассники.
Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и". Запомните их:
- служебное слово "ич!" – Ич який хитрий! Ич яка гарна! (укр.).
- глагол "икати" (укр.), то есть произносить "и" вместо "і".
- допускают параллельные формы слов "Ирод" (Ірод), "ирій" (ірій) (укр.). Каждый из этих вариантов правильный.
Вы спросите, кто это придумал? Так украинцы произносили эти слова издавна",
– акцентировал языковед.
Так что написание вышеупомянутых слов с буквой "и" правильно, уточнил Авраменко. И подчеркнул: заботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно.
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Как правильно просить прощения на украинском
- Недавно Авраменко назвал распространенное заблуждение, которое употребляет немало украинцев.
- Так, украинцы могут часто говорить "приносити свои вибачення" (укр.).
- Но это выражение неправильно. Надо говорить, что вы просите прощения (укр. просите вибачення).