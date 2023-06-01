Вас это удивит: как правильно образовать отчество от имени Игорь
Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, что большинство украинцев неправильно образует отчество от имени Игорь. Все потому, что украинское правописание не так давно претерпело определенные изменения.
В эфире "Завтрака с 1+1" Авраменко уточнил эти изменения в правописании. В частности, назвал одну из самых резонансных.
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Как правильно образовать отчество от имени Игорь
Так, учитель спросил у украинцев, знают ли они, как правильно образовать отчество от имени Игорь (укр. Ігор). И предложил три варианта ответов на размышления:
- Ігорович;
- Ігоревич;
- Ігорьович.
Как правильно образовать отчество от имени Игорь / скриншот видео
Наверняка вас это удивит, но правильный вариант – укр. Ігорьович,
– подчеркнул языковед.
При этом объяснил, почему именно "Ігорьович". Так, Авраменко напомнил, что имя Игорь (укр. Ігор) – это существительное мягкой группы. Поэтому правильно нужно говорить и писать не (укр.) Ігора, а Ігоря.
При этом подчеркнул, что и в паспортах украинцев с 2019 нужно писать "Ігорьович".
Что интересно, таким образом создаем и отчество от имени Лазаря. То есть правильно говорить (укр.) Лазарьович, а не Лазарович.
Заботимся о грамотном письме!,
– подчеркнул языковед.
Как назвать бутерброд на украинском
Не так давно Авраменко рассказывал, как на украинском назвать ломтик хлеба с маслом, колбасой, сыром или ветчиной.
При этом заметил, что бутерброд или бутерброд, а также канапе – правильные варианты. Но дело в том, что эти слова взяты в наш язык из немецкого и французского.
Зато мы давно имеем свое вкусное-превкусное слово – накладАнець (укр.).