Быстро исправляйте: какую распространенную языковую ошибку совершает немало украинцев

В украинском языке часто возникают новые слова из-за появления новых предметов. Однако украинцы не всегда правильно их употребляют.

Самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко рассказал, как не допускать "популярные" ошибки. В эфире "Завтрака с 1+1" уточнил, как назвать украинским "всплывающее окно".

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Какую распространенную языковую ошибку делает немало украинцев

По словам языковеда, это то окошко, которое внезапно появляется или "вигулькує" (укр). при нажатии определенного места. Так что лучше говорить "вигулькове вікно" с упором на о.

Также Авраменко исправил распространенное языковое заблуждение многих украинцев. Он подчеркнул, что людей, которые работают за компьютером и занимаются разработкой программ, нужно называть не "ІТшники", а "ІТівці".

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