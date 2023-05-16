Не засоряйте украинский язык: какую суржиковую фразу нельзя употреблять

Многие украинцы в ежедневном языке могут употреблять суржиковые слова. При этом земляки часто этого не замечают.

Вместо этого суржик надо искоренять из своей речи. Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, каких слов и фраз нужно избавиться.

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Какую суржиковую фразу нельзя употреблять

Так, Авраменко акцентировал: есть немало русских фразеологизмов и высказываний, которые украинцы любят употреблять. Они сильно засоряют наш язык.

Так что языковед назвал одну из таких фраз, которую советует забыть. Это выражение "по щелчку пальцев".

Авраменко также привел примеры, как можно эту фразу сказать по-украински. Есть несколько вариантов:

На раз два. То есть можно сказать, что вы можете что-нибудь сделать "на раз два";

Раз два – і кінець;

Раз два – і готово.

Если же вы хотите сказать, что что-то происходит не только мгновенно, а это еще и легко сделать, можно также выразить свое мнение интересными народными фразами. Например, такими:

Раз плюнути;

Як Сіркові муху з'їсти.

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Какую распространенную языковую ошибку делает немало украинцев

Авраменко ранее рассказывал, как назвать окошко, которое внезапно появляется или выкрикивает при нажатии определенного места. Лучше говорить "вигулькове вікно" с ударением на о, а не "всплывающее окно".

Также он назвал распространенную языковую ошибку многих украинцев. Так, людей, работающих за компьютером и занимающихся разработкой программ, нужно называть не "ІТшники", а "ІТівці".