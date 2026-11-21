Некоторые украинские фразеологизмы хранят в себе подробности быта прошлых времен, о которых мы уже почти не догадываемся. Выражение "остаться с носом" – одно из них.

И самое интересное здесь то, что нос из этого выражения не имеет никакого отношения к человеческому лицу. Рассказывает о значении и происхождении фразеологизма со ссылкой на объяснение историка Александра Алферова.

Что означает "остаться с носом"?

В украинском языке есть фразеологизмы, значение и происхождение которых не сразу понятно. А привычное и знакомое слово означает совсем не то.

Фразеологизм "остаться с носом" знаком многим. Так говорят о человеке, который надеялся на определенный результат, но потерпел неудачу и остался ни с чем. Например: "Договаривался о выгодной сделке, но в последний момент остался с носом".

Это выражение используют, когда говорят о неудачных договоренностях, сорванных планах, тщетных надеждах или ситуациях, в которых человек не получил желаемого.

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Например:

"Надеялся выиграть конкурс, но остался с носом".

"Пока он колебался, все выгодные предложения разобрали, и мужчина остался ни с чем".

"Хотели получить дополнительные средства, а в итоге остались с носом".

В словарях можно найти и близкие по значению выражения: "поставить в дурака", "потерпеть неудачу", "остаться ни с чем".

При чем здесь давние взятки?

Но при чем здесь "нос"? Самое интересное начинается тогда, когда выясняем значение слова "нос" в этом фразеологизме. На самом деле оно не имеет отношения к части лица.

Согласно одному из распространенных этимологических объяснений, когда-то словом "нос" называли приношение, то есть подарок, который человек нес кому-то из влиятельных лиц, чтобы добиться благосклонности или решения своего дела. Иными словами, речь шла о взятке.

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С этим связывают старинную пословицу: "Не ходи к воеводе с носом, а ходи к нему с приносом". Она отражает обычай дарить подарки чиновникам, чтобы получить желаемое.

Если чиновник принимал подношение, проситель мог надеяться на положительное решение дела. Если же подарок отклоняли или его оказывалось недостаточно, человек возвращался домой со своим принесенным добром. То есть буквально – "оставался с носом".

Что же такое "нос": смотрите объяснение от историка

Так постепенно выражение приобрело переносное значение: не получить того, на что рассчитывал, потерпеть неудачу. Такое объяснение приводится, в частности, в трудах по исследованию украинской фразеологии; в частности, Федор Медведев связывал этот образ с древней традицией подношений.

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Итак, нос в этом выражении – вовсе не часть лица, а древнее название подношения, дара-взятки. История фразеологизма сохранила упоминание о временах, когда подарок мог стать решающим аргументом в разговоре с чиновником. А сегодня "остаться с носом" означает просто не получить того, на что надеялся.