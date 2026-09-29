"Зарубай собі на носі!" – наверняка каждый хотя бы раз слышал такое наставление. А что оно означает и откуда взялось, рассказываем со ссылкой на объяснение Александры Росляковой.

"Зарубить на носу" – что означает выражение и откуда оно взялось?

Что общего между носом, зарубками и хорошей памятью? На первый взгляд – ничего. Но именно с этими словами связан известный украинский фразеологизм "зарубати на носі". Его значение знакомо многим школьникам, ведь это выражение встречается и в заданиях НМТ.

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Фразеологизмы не всегда стоит понимать буквально. Иначе обычная просьба "зарубай себе на носу" могла бы изрядно напугать! На самом деле же это выражение вовсе не о части лица, а о памяти.

Что же означает "зарубати на носі"? Это значит хорошо, надолго запомнить что-то, прочно запечатлеть в памяти. Так говорят, когда хотят подчеркнуть важность определенной информации, напомнить о чем-то существенном или предостеречь от ошибки. Например:

"Зарубай собі на носі: перед іспитом треба не лише вивчити матеріал, а й добре відпочити".

"Зарубати на носі" – это запомнить / Планета НУШ

А при чем здесь нос? История этого выражения интереснее, чем кажется. Согласно распространенному объяснению, когда-то люди делали зарубки на специальных деревянных дощечках. Такие дощечки называли "носами" (от слова "носить" или "ноша") – их носили с собой, чтобы вести учет долгов, товаров, покупок или выполненной работы. Зарубка служила своеобразной отметкой, которая помогала ничего не забыть. Своего рода записная книжка с зарубками-знаками, понятными только владельцу.

Поэтому "зарубать на носу" – это как оставить себе памятку, которую уже не выбросишь из головы. И никакого отношения к собственному носу как части тела здесь нет! Мы просто забыли значение исходного слова и подменили его.

Фразеологизм, который не стоит понимать буквально: смотрите видео

Как это выражение звучит в литературе?

Фразеологизм встречается и в украинских художественных произведениях. Например, у Владимира Малика читаем: "Дивіться всі на їхні муки – і зарубайте собі на носі". Здесь выражение употреблено как предостережение: увиденное следует хорошо запомнить.

А у Панаса Мирного героиня Параска твердо решает: ""Не я буду, а панування добуду!" – зарубала [Параска] на носі і ніколи не викидала з голови". В этом контексте выражение означает не только запомнить, но и прочно запечатлеть в себе определенное намерение.

А можно ли сказать по-другому? Так, если хочется передать тот же смысл другими словами, можно сказать:

затямити,

добре запам’ятати,

взяти собі на розум.

Или выражениями:

закарбувати в пам’яті;

намотати собі на вус.

Например, вместо "Зарубай собі на носі це правило" можно сказать: "Добре затям це правило" или "Закарбуй це правило в пам’яті".

А вот выражение с противоположным смыслом – "выкинуть из головы", то есть забыть.

Интересно! Еще одно любопытное украинское выражение, которое не следует понимать буквально, – ловити/продавати" или "купувати витрішки". Это вовсе не о ловле или торговле. А что оно означает, мы писали ранее.

Поэтому в следующий раз, когда услышите "зарубай собі на носі", помните: никаких топоров и опасных манипуляций – лишь совет хорошо что-то запомнить. А для НМТ стоит зарубать на носу именно значение этого фразеологизма!