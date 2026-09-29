"Зарубай собі на носі!" – напевно, кожен хоча б раз чув таке напучування. А що воно означає і звідки взялося, розповідаємо з посиланням на пояснення Олександри Рослякової.

"Зарубати на носі" – що означає цей вислів і звідки він узявся?

Що спільного між носом, зарубками й гарною пам’яттю? На перший погляд – нічого. Та саме з цими словами пов’язаний відомий український фразеологізм "зарубати на носі". Його значення знайоме багатьом школярам, адже цей вислів трапляється і в завданнях НМТ.

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Фразеологізми не завжди варто розуміти буквально. Інакше звичайне прохання "зарубай собі на носі" могло б неабияк налякати! Насправді ж цей вислів зовсім не про частину обличчя, а про пам’ять.

Що ж означає "зарубати на носі"? Це означає добре, надовго запам’ятати щось, міцно закарбувати в пам’яті. Так кажуть, коли хочуть наголосити на важливості певної інформації, нагадати про щось суттєве або застерегти від помилки. Наприклад:

"Зарубай собі на носі: перед іспитом треба не лише вивчити матеріал, а й добре відпочити".

Зарубати на носі – це запам'ятати / Планета НУШ

А до чого тут ніс? Історія вислову цікавіша, ніж здається. За поширеним поясненням, колись люди робили зарубки на спеціальних дерев’яних дощечках. Такі дощечки називали "носами" (від слова – "носити" чи "ноша") – їх носили із собою, щоб вести облік боргів, товарів, покупок чи виконаної роботи. Зарубка слугувала своєрідною позначкою, яка допомагала нічого не забути. Своєрідний записник з зарубками-знаками, які зрозумілі лише власнику.

Тож "зарубати на носі" – це наче залишити собі пам’ятку, яку вже не викинеш із голови. І жодного стосунку до власного носа як частини тіла тут немає! Ми просто забули значення початкового слова і підмінили його.

Фразеологізм, який не варто розуміти буквально: дивіться відео

Як цей вислів звучить у літературі?

Фразеологізм трапляється і в українських художніх творах. Наприклад, у Володимира Малика читаємо: "Дивіться всі на їхні муки – і зарубайте собі на носі". Тут вислів ужито як застереження: побачене слід добре запам’ятати.

А в Панаса Мирного героїня Параска твердо вирішує: ""Не я буду, а панування добуду!" – зарубала [Параска] на носі і ніколи не викидала з голови". У цьому контексті вислів означає не лише запам’ятати, а й міцно закарбувати в собі певний намір.

А чи можна сказати інакше? Так, якщо хочеться передати той самий зміст іншими словами, можна сказати:

затямити,

добре запам’ятати,

взяти собі на розум.

Чи висловами:

закарбувати в пам’яті;

намотати собі на вус.

Наприклад, замість "Зарубай собі на носі це правило" можна сказати: "Добре затям це правило" або "Закарбуй це правило в пам’яті".

А от протилежний за змістом вислів – "викинути з голови", тобто забути.

Цікаво! Ще один цікавий український вислів, який не треба розуміти буквально, – "ловити/продавати" чи "купувати витрішки". Це зовсім не про лови чи торгівлю. А що він означає, ми писали раніше.

Тож наступного разу, коли почуєте "зарубай собі на носі", пам’ятайте: ніяких сокир і небезпечних маніпуляцій – лише порада щось добре запам’ятати. А для НМТ варто зарубати на носі саме значення цього фразеологізму!