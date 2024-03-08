От сотен тысяч – до миллионов: какая зарплата у ректоров лучших вузов Украины

Ректоры самых популярных вузов в Украине за год получают на основном месте работы от полумиллиона до двух миллионов гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные их деклараций.

Так, журналисты назвали зарплаты ректоров 20 самых популярных вузов Украины (по количеству поданных заявлений абитуриентов). Сколько они получили на основном месте работы в 2022 году, читайте дальше.

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Сколько зарабатывают ректоры вузов в Украине

Больше всего в 2022 году заработал ректор Киевского университета имени Драгоманова Виктор Андрущенко – чуть более 2 миллионов гривен. Его вуз в рейтинге поданных заявлений занимал 15 место.

Глава Киевского политехнического института Михаил Згуровский, который занял второе место, как и его вуз по популярности среди абитуриентов, задекларировал более 1,8 миллиона гривен зарплаты.

"Бронзу" среди ректорских доходов получил руководитель Львовского национального университета имени Франко Владимир Мельник. Он за 2022 год заработал более 1,2 миллиона гривен. К слову, этот вуз был третий по популярности поступающих в Украине.

Почти столько же заработал Анатолий Мазараки, который возглавляет Государственный торгово-экономический университет в Киеве.

А вот ректор самого популярного украинского вуза по количеству поданных вступительных заявлений – Львовской политехники – Юрий Бобало задекларировал почти 1,1 миллиона гривен зарплаты.

Ректор киевского университета имени Шевченко Владимир Бугров заработал около миллиона за 2022 год, а глава Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко – чуть меньше миллиона.

От 719 до 765 тысяч заработали ректор Харьковского политехнического института Евгений Соколов, ректор Луцкого национального технического университета Ирина Вахович, ректор Ужгородского национального университета Владимир Смоланка, ректор Национального университета Прикарпатья имени Стефаника Игорь Цепенда.

Глава университета имени Федьковича в Черновцах Роман Петришин задекларировал более 600 тысяч гривен зарплаты – как и ректор киевского университета имени Гринченко Александр Турунцев.

Зарплаты от 400 до 600 тысяч задекларировали: ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит, ректор Днепровской политехники Александр Азюковский, ректор Волынского национального университета имени Леси Украинки Анатолий Цьось, ректор Харьковского национального университета имени Каразина Татьяна Кагановская, ректор Днепровского национального университета имени Гончара Сергей Оковитый и ректор Киевского национального экономического университета имени Гетьмана Дмитрий Лукьяненко.



Сколько зарабатывают ректоры лучших вузов Украины / Слово и Дело