Отчисленного из вуза курсанта обязали выплатить 173 тысяч гривен

Львовский суд обязал отчисленного курсанта выплатить 173 тысяч гривен Харьковскому национальному университету Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. То есть возместить расходы на содержание во время обучения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда, которое обнародовали в судебном реестре в конце ноября 2024 года.

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Курсант должен возместить вузу более 170 тысяч

Богдан Д. получал образование в военном колледже Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В конце октября 2023 года подал рапорт об отчислении из ЗВО по собственному желанию. Но не возместил университету расходы на его содержание во время обучения, как указано в контракте. Вуз зато подсчитал, что говорится о 173 тысячах гривен, из которых большинство – денежное обеспечение.

Представитель университета Воздушных сил обратился в суд, чтобы взыскать с отчисленного курсанта-первокурсника расходы на его содержание. Ответчик не подал отзыв на исковое заявление, чтобы объяснить свою позицию.

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Судья проанализировала документы и установила, что подписанный курсантом контракт предусматривает обязанность возместить расходы на свое содержание во время обучения, если контракт досрочно расторгнут. При этом удовлетворила иск вуза: взыскать с должника 173 тысяч гривен компенсации. На это решение можно подать апелляцию.

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