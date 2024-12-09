Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда, которое обнародовали в судебном реестре в конце ноября 2024 года.

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Курсант должен возместить вузу более 170 тысяч

Богдан Д. получал образование в военном колледже Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В конце октября 2023 года подал рапорт об отчислении из ЗВО по собственному желанию. Но не возместил университету расходы на его содержание во время обучения, как указано в контракте. Вуз зато подсчитал, что говорится о 173 тысячах гривен, из которых большинство – денежное обеспечение.

Представитель университета Воздушных сил обратился в суд, чтобы взыскать с отчисленного курсанта-первокурсника расходы на его содержание. Ответчик не подал отзыв на исковое заявление, чтобы объяснить свою позицию.

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Судья проанализировала документы и установила, что подписанный курсантом контракт предусматривает обязанность возместить расходы на свое содержание во время обучения, если контракт досрочно расторгнут. При этом удовлетворила иск вуза: взыскать с должника 173 тысяч гривен компенсации. На это решение можно подать апелляцию.

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