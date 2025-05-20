Луцкий университет отчислил более 1000 студентов: ректор объяснила причину

В Луцком национальном техническом университете в сентябре руководство было вынуждено отчислить более 1000 студентов. Это преимущественно касалось мужчин. Ректор объяснила, почему произошли такие изменения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью руководительницы Луцкого НТУ Ирины Вахович для Insider Media.

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Почему произошли массовые отчисления в ЛНТУ

Более 1000 студентов Луцкого университета больше не имеют возможности продолжить обучение. Они потеряли Большинство из них пришли учиться, вероятно, чтобы получить право на отсрочку от мобилизации. Но в мае законодательство запретило бронирование определенной категории студентов.

Речь идет о гражданах, которые получают второе или третье высшее образование. Вуз принимал на обучение таких абитуриентов, ведь они прошли конкурс. Однако после изменений в сентябре 2024 года многих из них пришлось отчислить.

Понимаете, ко мне пришли документы, и ты должен взять этого человека, потому что он прошел этап. Понятно, что мы брали этих студентов. Это не значит, что мы давали им какую-то защиту. Мы предоставляли ту услугу, которую они пришли к нам получить,

– рассказала ректор.

Конечно, отмена отсрочки для соискателей второго или третьего образования сказалось на количестве студентов. Ирина Вахович рассказала, что среди студентов ЛНТУ действительно были мужчины, которые не так сильно стремились учиться, как хотели получить отсрочку.

Ректор считает, что государство сделало "правильные шаги", запретив предоставление отсрочки некоторым категориям студентов. По ее словам, теперь мужчины мобилизационного возраста действительно учатся.

Всего в течение апреля-августа 2024 года в Украине отчислили из вузов 23 448 мужчин, в возрасте более 30 лет. В Министерстве образования такой шаг назвали "частью борьбы с полной профанацией высшего образования".