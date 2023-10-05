Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию за заслуги в сфере высшего образования

Отцу украинского президента Александру Зеленскому назначили пожизненную стипендию. Он доктор наук.

Стипендию назначил Кабинет министров Украины. Ее получают за выдающиеся заслуги в области высшего образования.

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Отцу Зеленского назначили пожизненную стипендию

Всего в списке Кабмина насчитывается около 100 человек. В частности, отец президента Александр Зеленский. Он является доктором наук и поэтому ему также была назначена пожизненная стипендия за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования.

Известно, что Александр Зеленский получил звание профессора кафедры информатики в 2005 году. В 2009-2010 годах он был исполнителем гранта Президента Украины для одаренной молодежи по проекту "Разработка автоматизированной системы геолого-маркшейдерского обеспечения для рудных карьеров".

На сегодняшний день Зеленский – заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Государственного университета экономики и технологий. Также он является членом диссертационного совета в Национальном горном университете в Днепре и диссертационного совета в Криворожском национальном университете.

Зеленский рассказал, где сейчас его родители

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что его родители находятся в Украине. Он признался, что они беспокоятся о здоровье сына.

"Мои родители, они все знают. Они здесь, в Украине, у себя дома. Мама всегда задает, мне кажется, одни вопросы: как я, поел ли. А отец говорит: "следим, молодцы, добивайте их", – отметил украинский президент.

Кстати, отец Зеленского с первых дней войны говорит, что у россиян нет шансов победить.