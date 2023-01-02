Выход есть: как догонять пропущенные из-за тревог и блекаут уроки

Из-за воздушных тревог дети и учителя вынуждены спускаться в укрытие. Но не во всех учебных заведениях есть возможность продолжать обучение в хранилище.

Следовательно, довольно часто дети вынуждены наверстывать пропущенный материал. А это во время отключений света не так-то легко.

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Как догонять пропущенные уроки

В некоторых школах в Украине учащиеся учатся в несколько смен, в других – ввели дополнительные консультации и изучение пропущенного материала по субботам.

В киевской гимназии № 34 "Лыбидь", разрушенной российскими ракетами, дети учатся онлайн. Если раздается воздушная тревога, уроки прерывают. Директор Алевтина Багинская рассказала, что в таком случае материал направляется к Google-путеводителю. При этом перед каждым уроком учителя расписывают в Google документах подробный план занятий для каждого класса:

тему;

ссылки на источники;

презентации;

записи уроков;

интересные факты

домашние задания и т.д.

Так что в случае тревоги или блекаута дети могут сами найти и проработать материал. А на следующем уроке учитель разъясняет, что ученики не поняли.

К слову, в гимназии школьники учатся в три смены. Уроки длятся по 30 минут. Если урок прервала тревога, дети могут приобщиться к нему в другую смену или при отработке в субботу.

Также во время зимних каникул в этом учебном заведении запланировали дополнительные консультации, к которым могут присоединиться желающие школьники.

Можно ли продолжить урок в хранилище

Специалисты говорят, что обучение в укрытиях возможно. Но только у приспособленных к этому. Зато таких немного.

Обычно в таких помещениях учащиеся находятся во время тревоги все вместе. Учащимся трудно учиться в таких условиях, да еще при плохом освещении. Устное обучение возможно, если укрытие имеет много классов. Однако даже если помещение имеет доступ к интернету и хорошие условия для обучения, процесс получения образования не всегда будет эффективным во время тревог.

Поэтому психологи советуют: в такое время лучше успокоить детей и отвлечь игры, чтобы они не думали об опасности.

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Как компенсировать пропущенные занятия

В департаменте образования и науки Киева советуют:

индивидуальные и групповые занятия провести во время каникул;

учиться в июне;

ввести дополнительный год обучения.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уточнил, что дополнительные консультации могут оплачиваться из остатков субвенции. Однако предостерегает от финансовых злоупотреблений на местах.