МОН советует учебным заведениям забыть о включенных кондиционерах и наружном освещении
Источник:Министерство образования и науки Украины
Министерство образования и науки Украины направило письмо учебным заведениям Украины с просьбой экономить электроэнергию. Речь идет об использовании наружного освещения и кондиционеров.
Ведомство обнародовало соответствующий документ "О стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины". Ознакомится с ним можно по ссылке.
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Как учебные заведения должны экономить свет
В Минобразования отмечают, что коммунальные и государственные учебные заведения и организации, которые относятся к сфере управления МОН, должны выполнять мероприятия, предусмотренные Распоряжением правительства № 510-р от 7 июня 2024 года.
Поэтому, из-за чрезвычайной ситуации в энергетической системе нашего государства во время полномасштабной войны, до 31 декабря 2024 года учебные заведения и другие образовательные / научные учреждения должны экономить свет в своих помещениях. В частности, не использовать:
- кондиционеры;
- внешнее освещение зданий и прилегающей территории и тому подобное.
Однако это правило не будет касаться использования той электрической энергии, которую садики, школы, вузы производят на собственных энергогенерирующих установках для своих нужд.
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Как участники НМТ сдают тестирование во время отключений света
- В Украине делают все возможное, чтобы участники НМТ-2024 могли сдать тестирование даже в пределах отключений света.
- Но невозможно предусмотреть график тестирования, который учитывал бы все отключения.
- Участники НМТ могут подать заявление для участия в дополнительной сессии тестирования в случае невозможности сдавать тест более 2,5 часов во время основной сессии.
- УЦОКО призывает участников воспользоваться своим правом участвовать в дополнительной сессии тестирования и завершает, что каждый сможет реализовать свой шанс на поступление.