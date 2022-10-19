Самый трудный отопительный сезон: в каких областях Украины школы готовы к зиме на 100%
Этот отопительный сезон в Украине будет самым трудным за годы независимости из-за полномасштабной войны. К нему усиленно готовятся также и учебные заведения.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что к отопительному сезону в учебных заведениях начали готовиться заранее. Так, учебные заведения в нашей стране сейчас готовы к зиме на 91%.
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Какие области лучше всего подготовились к зиме
На сегодняшний день, по словам министра, на 100% образовательные учреждения готовы к отопительному сезону в 12 регионах. Лучше всего подготовились следующие области:
- Винницкая;
- Волынская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская,
- Кировоградская,
- Одесская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме
К отопительному сезону в стране готовы:
- колледжи и вузы – на 78%;
- училища – на 88%;
- школы – на 92%;
- детсады – на 92%.
На 100% готовы школы к зиме в 12 областях Украины и Киеве. Садики – в 13 областях и столице Украины.
В тех районах, где продолжаются активные боевые действия, невозможно определить процент готовности учебных заведений к отопительному сезону.
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Сколько учебных заведений готово к очному обучению
По словам Шкарлета, 70% школ в Украине готовы к введению очного обучения. В целом надежные укрытия имеют более 62% учебных заведений нашей страны.
Шкарлет также уточнил, что решение о форме обучения в конкретной области или городе будет принимать областная или городская власть. Самое важное – безопасность в регионе.
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