Самый трудный отопительный сезон: в каких областях Украины школы готовы к зиме на 100%

Этот отопительный сезон в Украине будет самым трудным за годы независимости из-за полномасштабной войны. К нему усиленно готовятся также и учебные заведения.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что к отопительному сезону в учебных заведениях начали готовиться заранее. Так, учебные заведения в нашей стране сейчас готовы к зиме на 91%.

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Какие области лучше всего подготовились к зиме

На сегодняшний день, по словам министра, на 100% образовательные учреждения готовы к отопительному сезону в 12 регионах. Лучше всего подготовились следующие области:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская,

Кировоградская,

Одесская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Сколько учебных заведений Украины готовы к зиме

К отопительному сезону в стране готовы:

колледжи и вузы – на 78%;

училища – на 88%;

школы – на 92%;

детсады – на 92%.

На 100% готовы школы к зиме в 12 областях Украины и Киеве. Садики – в 13 областях и столице Украины.

В тех районах, где продолжаются активные боевые действия, невозможно определить процент готовности учебных заведений к отопительному сезону.

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Сколько учебных заведений готово к очному обучению

По словам Шкарлета, 70% школ в Украине готовы к введению очного обучения. В целом надежные укрытия имеют более 62% учебных заведений нашей страны.

Шкарлет также уточнил, что решение о форме обучения в конкретной области или городе будет принимать областная или городская власть. Самое важное – безопасность в регионе.

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