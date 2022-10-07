Когда в школах и садах Киева включат отопление: во всех ли заведениях будет тепло

Украина усиленно готовится к отопительному сезону. Он в этом году из-за полномасштабной войны России против нашего государства будет достаточно сложным.

В Киеве уже позаботились о том, чтобы дошкольникам, школьникам, пациентам медучреждений было тепло. Поэтому в столице включают отопление.

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В школах, садах и больницах Киева будет тепло

Отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начинается сегодня, 7 октября. Такое решение принял Совет обороны города.

Заведения будут подключать к теплу индивидуально. Для этого руководители учреждений должны подать заявки. Руководители больниц, школ, садиков сами при этом будут определять, нужно ли включать отопление в их заведении.

Кстати, в каждом учебном и медицинском учреждении столицы есть индивидуальные тепловые пункты. Они позволят регулировать поставки тепла.

Когда тепло подадут в многоэтажки столицы, зависит от погоды.

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Как будут учиться дети в киевских школах

В киевских школах действует гибкая форма обучения. Она смешанна: дети учатся и онлайн, и офлайн. Все зависит от желания школьников и родителей. При этом киевские школы в случае необходимости будут использовать разные форматы обучения. Главное – чтобы школьникам было тепло, ведь ситуация сложная. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский отметил, что власти столицы будут действовать в зависимости от ситуации.

Новый учебный год большинство школ Киева, кстати, начали офлайн. В начале сентября в этих школах обучение начали 138 тысяч детей. При этом в КГГА отмечали, что 421 коммунальная школа была готова к учебному году.

Сколько школ в Украине готово к отопительному сезону

На сегодняшний день, по словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, более 10,5 тысяч школ в Украине готовы к отопительному сезону. Это почти 90% от их общего количества.

При этом министр сообщил, что на 100% готовы к отопительному сезону школы в следующих областях:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Ровненская.

На 99% к отопительному сезону подготовили школы в таких городах:

Одесса;

Киев.

Министр также отметил, что школьников и студентов могут перевести на дистанционную или смешанную форму обучения, если возникнут перебои с теплоснабжением или ради экономии.

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