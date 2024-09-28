В МОН рассказали, кто из педагогов-мужчин не получит отсрочку

Мужчины-педагоги в Украине в основном имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако не все.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, отмечает УП. Не имеют такого права учителя, которые находятся в кадровом резерве.

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Кто из учителей не имеет права на отсрочку

Сташкив отметил, что не все учителя, которые сейчас работают в школе, имеют право на отсрочку.

Только те, кто имеет больше чем 0,75 ставки нагрузки. Те, кто будут в кадровом резерве, не будут иметь нагрузки – соответственно и права на отсрочку,

– заявил заместитель министра.

В кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:

по разным причинам потеряли количество часов в школе;

желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.

Интересно! На время пребывания в кадровом резерве учителям сохранят среднюю зарплату и должность – как только школа возобновит обучение. Сроки пребывания в резерве не ограничены.

Кто из педагогов имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют: